Суббота, 30 августа, 2025
22.4 C
Рязань
Новости России

Россиян предупредили о тюремных сроках и штрафах за сбор грибов

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Сбор грибов в России регулируется законом, и его нарушение может привести к административной и даже уголовной ответственности. Об этом рассказал «Ленте.ру» юрист Илья Русяев. Хотя Лесной кодекс РФ даёт право гражданам собирать грибы для личных нужд, существуют определённые ограничения и наказания за их нарушение.

Штрафы и наказания

За сбор на охраняемых территориях

За незаконный сбор грибов на особо охраняемых природных территориях (заповедники, заказники) предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей. Незнание статуса территории не освобождает от ответственности, поэтому перед походом в лес важно убедиться, что вы не находитесь в заповедной зоне.

За краснокнижные грибы

Если вы соберёте грибы, занесённые в Красную книгу, вам грозит штраф от 2500 до 5000 рублей с конфискацией собранного. Если будет доказан умысел (например, вы хотели продать редкие грибы через интернет), то наказание — вплоть до четырёх лет лишения свободы и штрафа до одного миллиона рублей.

При отягчающих обстоятельствах (действия группой лиц, использование служебного положения или интернета для продажи) наказание ужесточается до девяти лет лишения свободы и штрафа до трёх миллионов рублей.

За наркотические грибы

Отдельная категория — грибы, содержащие наркотические вещества. За их приобретение, хранение или перевозку предусмотрен штраф от 4000 до 5000 рублей либо административный арест до 15 суток.

Самые читаемые материалы

Происшествия

Ночная угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Сообщение с предупреждением пришло на мобильные телефоны рязанцев в 23:18. 
Новости России

Священник объяснил, как нужно молиться об исцелении 

Он называл болезнь следствием греха и объяснял, как к этому относиться и что делать, чтобы обрести настоящую любовь и блаженство.
Новости России

В Киеве уничтожена «гордость Зеленского»: эксперт рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

В ночь на 28 августа российские ВКС нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в 12 областях Украины.
Интересное

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Новости России

«Как в анекдоте»: Сладков рассказал, чем его удивил Белоусов при личной встрече

Министр обороны Андрей Белоусов глубоко погрузился в ситуацию, происходящую...

Последние новости

Общество

Рязанцев предупредили о жаре до 31°С в ближайшие три дня

На территории Рязанской области с 30 августа по 1 сентября ожидается жара. Температура воздуха в тени достигнет +31°С.
Происшествия

Велосипедист 13 лет пострадал в результате ДТП с автомобилем в Рязанской области

В результате аварии пострадал мальчик, его доставили в Ряжскую районную больницу. Оба транспортных средства получили повреждения.
Религия

В Центре образования «Дистанционные технологии» совершен молебен на начало учебного года

После соборной молитвы батюшка пожелал ученикам усердной учебы, а также помощи Божией в духовном росте и в освоении знаний, родителям – мудрости и любви
Новости России

Больницы Харькова забиты ранеными французами — «МК»

Бывший офицер американской армии, военный эксперт Станислав Крапивник рассказал о новой тенденции в зоне боевых действий.
Происшествия

Рязанцу грозит штраф за перевозку пассажира на крыше автомобиля

Ночью 30 августа в центре Рязани местные жители сфотографировали мужчину, сидевшего на крыше движущейся машины.
Общество

В Рязани ведут прямую трансляцию с торжественных мероприятий, посвященных 930-летию города

Большой праздничный концерт «Знай наших» пройдет на Главной сцене у цирка с 12:00 до 22:00. Ведущие Ингрид Олеринская и Илья Малаков представят зрителям лучших из лучших
Погода

Метеоролог Степанов рассказал о погоде в Рязани в начале сентября

Похолодание придёт в Рязань 2 сентября, но существенных осадков не ожидается до конца следующей рабочей недели.
Общество

930 человек приняли участие в рязанской «змейке» в честь юбилея города

В Верхнем городском парке все желающие могли познакомиться с музыкальными коллективами, творчеством и ремеслом 14 муниципальных образований Рязанской области.