Россиян предупредили о тюремных сроках и штрафах за сбор грибов

Сбор грибов в России регулируется законом, и его нарушение может привести к административной и даже уголовной ответственности. Об этом рассказал «Ленте.ру» юрист Илья Русяев. Хотя Лесной кодекс РФ даёт право гражданам собирать грибы для личных нужд, существуют определённые ограничения и наказания за их нарушение.

Штрафы и наказания

За сбор на охраняемых территориях

За незаконный сбор грибов на особо охраняемых природных территориях (заповедники, заказники) предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей. Незнание статуса территории не освобождает от ответственности, поэтому перед походом в лес важно убедиться, что вы не находитесь в заповедной зоне.

За краснокнижные грибы

Если вы соберёте грибы, занесённые в Красную книгу, вам грозит штраф от 2500 до 5000 рублей с конфискацией собранного. Если будет доказан умысел (например, вы хотели продать редкие грибы через интернет), то наказание — вплоть до четырёх лет лишения свободы и штрафа до одного миллиона рублей.

При отягчающих обстоятельствах (действия группой лиц, использование служебного положения или интернета для продажи) наказание ужесточается до девяти лет лишения свободы и штрафа до трёх миллионов рублей.

За наркотические грибы

Отдельная категория — грибы, содержащие наркотические вещества. За их приобретение, хранение или перевозку предусмотрен штраф от 4000 до 5000 рублей либо административный арест до 15 суток.