Суббота, 29 июля, 2023
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Спортлагерь в Рязанской области, где погиб московский кадет, не имел лицензии

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В центре спортивной подготовки «СОВА» в Спасском районе, где смертельную травму получил кадет из Московской области, прошла прокурорская проверка. Её итоги обнародовала пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По результатам проверки были выявлены нарушения норм ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований. Также установлено, что организация не включена в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. То есть она не имела права оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

Как итог — районным прокурором направлены материалы проверки в следственные органы. Также по инициативе прокуратуры Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области в отношении центра спортивной подготовки «СОВА» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, которое направлено в Спасский районный суд для рассмотрения и принятия решения о приостановления деятельности спортивного центра.

Ранее стало известно, что студент-волонтёр бейсбольной битой убил семиклассника во время игры в лапту, трагедия произошла 12 июля в стрелковом центре подготовки в Рязанской области. Погибший, воспитанник кадетской школы-интерната, приехал в регион на каникулы из Москвы. Вместе с группой детей он отправился к озеру Святое, где они решили сыграть в лапту. С ребятами играл волонтёр по работе и присмотру за детьми ЦСП «Сова» — третьекурсник Рязанского колледжа электроники.Молодой человек случайно ударил кадета бейсбольной битой по голове. С ушибом головного мозга пострадавшего отправили в реанимацию. Врачи боролись за жизнь пострадавшего три недели. Всё это время ребёнок находился в коме, но накануне скончался, пишет Shot.По факту случившегося проводится проверка.

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