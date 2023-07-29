Суббота, 29 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области студент случайно убил школьника бейсбольной битой во время игры в лапту

7info7

Студент-волонтёр бейсбольной битой убил семиклассника во время игры в лапту, трагедия произошла 12 июля в стрелковом центре подготовки в Рязанской области.

Погибший, воспитанник кадетской школы-интерната, приехал в регион на каникулы из Москвы. Вместе с группой детей он отправился к озеру Святое, где они решили сыграть в лапту. С ребятами играл волонтёр по работе и присмотру за детьми ЦСП «Сова» — третьекурсник Рязанского колледжа электроники.

Молодой человек случайно ударил кадета бейсбольной битой по голове. С ушибом головного мозга пострадавшего отправили в реанимацию. Врачи боролись за жизнь пострадавшего три недели. Всё это время ребёнок находился в коме, но накануне скончался, пишет Shot.

По факту случившегося проводится проверка.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы

Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

Рядом с Криушей медики пытаются реанимировать пострадавшего в ДТП человека

В Клепиковском районе утром 29 июля произошло ДТП рядом с Криушей.

Основные признаки надежного работодателя

В большинстве объявлений, которые могут заинтересовать соискателя, авторы обещают привлекательную зарплату, достойные условия труда и рисуют впечатляющие перспективы. Но в действительности не всегда всё это согласуются с реальностью.

Арестован ещё один фигурант дела о коррупции в Минздраве Рязанской области

Негова подозревают в подкупе лиц, которые осуществляли деятельность в сфере закупок в региональном Минздраве.

В Дашково-Песочне водитель на легковушке врезался в припаркованную «Газель»

Очевидец сообщил, что водитель был пьян.

Появилось видео, как рязанские десантники отражают атаку ВСУ у Артёмовска

Бойцы 137 полка уничтожают атакующую бронетехнику и пехоту ВСУ, отражая атаки на Соледаро-Артемовском направлении.

Василиса Володина рассказала о последствиях перехода Меркурия в Деву

Настаёт время для рутинных и самых кропотливых дел.

В центре Рязани произошло массовое отключение электричества

Вечером, 28 июля, в центре города произошло массовое отключение электроэнергии.

«Рязаньэнерго» готов к работе в условиях непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями в «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности.

Рязанец, убивший двух мужчин, предстанет перед судом

Дело рязанца, убившего своих товарищей на охоте, рассмотрит суд.

Рязанские врачи удалили опухоль весом 4,5 килограммов

Врачи городской клинической больницы №8 успешно удалили гигантскую миому матки.

Спасатели проверили рязанские пляжи

Сотрудники управления по делам ГОЧС Рязани провели рейды прибрежных зон.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации