В Рязанской области студент случайно убил школьника бейсбольной битой во время игры в лапту

Студент-волонтёр бейсбольной битой убил семиклассника во время игры в лапту, трагедия произошла 12 июля в стрелковом центре подготовки в Рязанской области.

Погибший, воспитанник кадетской школы-интерната, приехал в регион на каникулы из Москвы. Вместе с группой детей он отправился к озеру Святое, где они решили сыграть в лапту. С ребятами играл волонтёр по работе и присмотру за детьми ЦСП «Сова» — третьекурсник Рязанского колледжа электроники.

Молодой человек случайно ударил кадета бейсбольной битой по голове. С ушибом головного мозга пострадавшего отправили в реанимацию. Врачи боролись за жизнь пострадавшего три недели. Всё это время ребёнок находился в коме, но накануне скончался, пишет Shot.

По факту случившегося проводится проверка.