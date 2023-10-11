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Солнечное затмение в Весах 14 октября серьёзно побеспокоит четыре знака зодиака

7info7
Изображение от cookie_studio на Freepik

Кольцеобразное солнечное затмение произойдёт 14 октября. Астрологи ожидают это событие с предвкушением, ведь, по их словам, любое затмение оказывает влияние на людей и на происходящие на Земле события. Отмечается, что предстоящее затмение пройдёт в знаке Весов, что, несомненно, определяет его характер. На кого оно повлияет больше всех, и что ждать в этот период? На вопросы взволнованных россиян дало издание thegirl.

Весы — синоним компромисса, равенства и гармонии. Затмение в этом знаке может спровоцировать изменения в личной жизни и в отношениях с деловыми партнёрами. Причём изменения могут быть как положительными, так и отрицательными.

Предстоящее скажется на всех знаках зодиака, но сильнее всего его ощутят Овны, Раки, Весы и Козероги. Им стоит заранее подготовиться как к хорошим, так и не очень переменам на личном фронте (новые отношения и завершение старых). На работе могут произойти успешные сделки, выгодные сотрудничества или, наоборот, разрыв договоренностей. 

Ранее сообщалось, что солнечное затмение 14 октября поможет переродиться четырём знакам зодиака

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