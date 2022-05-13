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Пятница, 13 мая, 2022

СМИ: бывший рязанский губернатор Любимов может уйти в бизнес

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СМИ: бывший рязанский губернатор Любимов может уйти в бизнес

7info7

Экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов, возможно, уйдёт в бизнес. Об этом пишут «Ведомости».

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Собеседник издания отмечает: к Любимову были самые большие претензии в плане госуправления в регионе из пяти губернаторов, которые 10 мая ушли в отставку. Именно поэтому его вряд ли направят в Совет Федерации.

Напомним, новость о том, что глава региона Николай Любимов покидает свой пост, пришла 10 мая. В этот же день выходец из Саратова, руководитель Росстата Павел Малков назначен врио губернатора Рязанской области.

Ранее 7info писал, что председатель Совфеда Валентина Матвиенко высказалась об отставке губернатора Любимова.

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