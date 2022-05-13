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Пятница, 13 мая, 2022

Валентина Матвиенко высказалась об уходе рязанского экс-губернатора Любимова со своего поста

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Валентина Матвиенко высказалась об уходе рязанского экс-губернатора Любимова со своего поста

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась о массовой отставке губернаторов на это неделе и об отмене губернаторских выборов в 2022 году.

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Как передаёт ТАСС, отставка губернаторов, в том числе губернатора Рязанской области Николая Любимова, связана с плановой ротацией и с тем, что некоторые сами изъявили желание уйти в отставку.

Говоря об отмене выборов глав регионов, Матвиенко заявила: в Совфеде этот вопрос не обсуждался. Решения о порядке выборов могут применять региональные заксобрания.

– Закон позволяет региональным парламентам принимать решения в своих уставах о порядке выборов. Если кто-то из субъектов Федерации внесет изменения в устав, я не исключаю такой вариант, – сказала она.

Напомним, новость о том, что глава региона Николай Любимов покидает свой пост, пришла 10 мая. В этот же день выходец из Саратова, руководитель Росстата Павел Малков назначен врио губернатора Рязанской области.

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