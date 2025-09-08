Слёзы, сговоры, любовь и неожиданные участники: на ТНТ стартует новый сезон шоу «Титаны»

На ТНТ с новым сезоном возвращается один из самых масштабных спортивных проектов — «Титаны» (16+). Первые два сезона показали, что до финала помогает дойти не только сила. Важную роль играют поддержка и взаимовыручка, желание идти вперед и, конечно, удача. Третий сезон проекта, премьера которого состоится 21 сентября в 21:00, по накалу страстей и эмоций не будет уступать предыдущим, и даже превзойдёт их. Слёзы, сговоры, любовь, легенды и звезды мирового спорта, и не только спорта — всё это в новых «Титанах» на ТНТ.

В схватку с искусственным интеллектом за 10 миллионов рублей сразятся более 100 атлетов. Впервые в истории проекта в сезоне примут участие не просто семьи, а целые династии. Так, за победу поборется династия Яшанькиных, а также семья Нагорных.

Испытания, придуманные искусственным интеллектом, будут ещё сложнее, а кроме того, специально для состязаний был сооружён новый водный объект. У спортсменов, которые не умеют плавать, он будет вызывать только слёзы и панику. Но ради победы эти потенциальные титаны готовы преодолевать себя. Им предстоит висеть на высоте, бегать по вертикальным стенам, разрывать воздухом гигантские шары и многое другое.

Не обойдётся и без романтики. Во время съемок на проекте завязался роман между двумя участниками.

В третьем сезоне «Титанов» примут участие настоящие медийные звёзды футбола, хоккея, бокса, фигурного катания и даже шоу-бизнеса.

Легенда российского хоккея, двукратный чемпион мира и Олимпийских игр Илья Ковальчук: «Я был наслышан о прошлых сезонах “Титанов” от моих знакомых, которые участвовали в шоу. Поэтому, когда поступило предложение, я без сомнений решил принять участие! Это отличный проект — я получил массу удовольствия от того, что был его частью».

Один из лучших тяжеловесов мира и Олимпийский чемпион «Русский Витязь» Александр Поветкин: «“Титаны” — очень известный проект в России, в котором соревнуются многие популярные личности, которые по совместительству и мои знакомые. Более того, здесь выступают лучшие представители разных видов спорта — и это не может не мотивировать хотя бы попробовать себя».

Четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Немов: «На самом деле, этот проект с долей риска — как физически, так и морально. Выходя на арену, ты никогда не знаешь, что тебя ожидает, какое испытание будет предложено. Поэтому всегда необходимо тщательно разминаться и поддерживать себя в форме. Физически это требует огромных усилий — порой приходится находиться в состоянии готовности на протяжении 10-18 часов. Плюс ко всему, когда ты выходишь, словно на чемпионат мира или Олимпийские игры, внутри ощущается волнение. Но это волнение помогает перейти на новый уровень. Для меня такое соперничество было замечательным опытом»

Экс-игрок сборной России по футболу, участник чемпионата мира 2018 и чемпионата Европы 2020 Фёдор Кудряшов: «Я первый раз принял участие в шоу, поэтому для меня это абсолютно новый опыт! Самой главной мотивацией для меня было поучаствовать в соревнованиях со спортсменами из разных видов спорта и понять, на что я способен. У футболистов самая развитая часть — это ноги, а “Титаны” — испытание на все группы мышц. Тем не менее, скорость и сила ног мне помогли, хотя во многих случаях приходилось адаптироваться и учиться новому, так как зачастую многое решала техника выполнения. Ну, и конечно, было желание пройти дальше Ромы Павлюченко и Димы Сычёва!».