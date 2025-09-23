Синоптик анонсировал приход бабьего лета и золотой осени

В Москву и Центральную Россию, в том числе в Рязань, придет «старое бабье лето» и «золотая осень». Об этом сообщает РИА Новости.

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, с 29 сентября в столице потеплеет до +13 — +18 градусов благодаря антициклону, который задержится на пять-семь суток.

По словам синоптика, погода будет солнечной, без осадков. Ночью температура воздуха будет опускаться до +3 — +8 градусов. Ожидается практически штиль.

Напомним, пока в Рязани температура совсем не осенняя, а скорее — летняя. В городе и области вчера обновились температурные рекорды.