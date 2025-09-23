Вторник, 23 сентября, 2025
Синоптик анонсировал приход бабьего лета и золотой осени

Алексей Самохин
Фото: 7info

В Москву и Центральную Россию, в том числе в Рязань, придет «старое бабье лето» и «золотая осень». Об этом сообщает РИА Новости

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, с 29 сентября в столице потеплеет до +13 — +18 градусов благодаря антициклону, который задержится на пять-семь суток.

По словам синоптика, погода будет солнечной, без осадков. Ночью температура воздуха будет опускаться до +3 — +8 градусов. Ожидается практически штиль. 

Напомним, пока в Рязани температура совсем не осенняя, а скорее — летняя. В городе и области вчера обновились температурные рекорды

Новости Касимова

Задержаны подозреваемые в краже фигуры гуся в Касимовском округе

По предварительной оценке ущерб превысил 1 миллион рублей.
Новости России

Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.
Происшествия

Российская ПВО уничтожила 81 украинский беспилотник, в том числе над Рязанской областью

Официальных данных о количестве сбитых беспилотников в каждом конкретном регионе не поступало. 
Интересное

Вы всё делали неправильно: учёная объяснила, почему срезать грибы — не вредно, а даже полезно

Выкручиваете грибы, чтобы «не повредить грибницу»? Перестаньте. Научный ответ, который изменит вашу тихую охоту навсегда.

Новости России

Россия нанесла ответный удар за атаку на Крым — досталось ВСУ и наёмникам 

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по нескольким целям.
Новости Касимова

РЕН ТВ снимал в Касимовском округе фильм о «Русском Дракуле»

Журналисты федерального канала снимали снимали документальный проект «Легенды и мифы» об истории династии Баташевых.
Новости России

Россияне пострадали в ДТП в турецкой Аланье 

Известно, что туристический автобус столкнулся с маршруткой. Сообщается о 15 пострадавших. Сколько среди них россиян, пока не сообщается. 
Общество

В ТРЦ «Марко Молл» открылся новый магазин техники и аксессуаров re:premium 

В ассортименте нового магазина в ТРЦ «Марко Молл» площадью более 65 квадратных метров представлены гаджеты ведущих мировых брендов: Apple, Samsung, Dyson, Sony, Xiaomi и многих других в наличии и под заказ.
Новости России

Три тактики: эксперт рассказал, как украинские дроны могли подлететь к Москве

Эксперт отметил, что все атаки были отражены, но ВСУ, вероятно, интегрировали в свои дроны новые технологии для борьбы с российскими ПВО.
Новости России

Замеченный над Одессой необычный беспилотник — предвестник мощнейшего удара по городу

Эксперты телеграм-канала «Хроника Гераней» предполагают, что над городом летал беспилотник «Италмас», производимый компанией Zala.
Новости России

В Москве трехлетняя девочка выжила, упав с 10-го этажа

Девочку немедленно госпитализировали, сейчас врачи борются за ее жизнь.
Новости России

Полиция ищет нового хозяина для служебного пса-ветерана Алекса Кугатера Барри

Алекс – служебная собака, ему 11 лет. Несмотря на возраст, он здоровый, активный и совершенно неагрессивный пёс с красивым чепрачным окрасом.