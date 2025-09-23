Вторник, 23 сентября, 2025
25 рекордов погоды побиты в России 22 сентября, 2 из них — в Рязанской области

Алексей Самохин
В понедельник, 22 сентября, в России было побито в общей сложности 25 температурных рекордов. Об этом сообщил в телеграм-канале синоптик Евгений Тишковец. 

Сразу два рекорда установлено в Рязанской области. В Рязани воздух прогрелся до 28,5 градусов. Предыдущий самый тёплый день был зафиксирован 22 сентября 1937 года, когда столбик термометра показал 26,9 градусов. 

В посёлке Елатьма Касимовского округа вчера была температура 27,1 градуса. Предыдущий рекорд зафиксирован в 2023 году, когда было 26,3 градуса. 

Рекордно тёплая погода была не только в России, но и в Белоруссии и в Украине. 

