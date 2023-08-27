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Шилово отпраздновало День посёлка

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Фото: vk.com/fomin_arkadiy

В субботу, 26 августа, Шилово отметило День посёлка, сообщил ВКонтакте председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, лично поздравивший земляков.

Шилово отпраздновало День посёлка
Фото: vk.com/fomin_arkadiy

— У Шиловского края славное прошлое, и мы по праву можем гордиться настоящим, — написал Фомин. — Наше самое главное богатство — люди. Благодаря активной жизненной позиции и неравнодушию жителей удалось добиться немалых позитивных изменений.⠀
В этом году благоустраиваем общественную территорию у детского центра «Родник» на улице Стройкова, ремонтируем улицу Липаткина, обустраиваем контейнерные площадки. В следующем году будут проводиться работы на набережной — именно эту территорию шиловцы поддержали во время рейтингового голосования за объекты благоустройства.⠀
Мы стараемся сделать Шилово комфортным и красивым поселком, в котором приятно жить. Совместными усилиями мы сможем реализовать еще многие замечательные проекты.

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