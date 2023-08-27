Шилово отпраздновало День посёлка

— У Шиловского края славное прошлое, и мы по праву можем гордиться настоящим, — написал Фомин. — Наше самое главное богатство — люди. Благодаря активной жизненной позиции и неравнодушию жителей удалось добиться немалых позитивных изменений.⠀

В этом году благоустраиваем общественную территорию у детского центра «Родник» на улице Стройкова, ремонтируем улицу Липаткина, обустраиваем контейнерные площадки. В следующем году будут проводиться работы на набережной — именно эту территорию шиловцы поддержали во время рейтингового голосования за объекты благоустройства.⠀

Мы стараемся сделать Шилово комфортным и красивым поселком, в котором приятно жить. Совместными усилиями мы сможем реализовать еще многие замечательные проекты.