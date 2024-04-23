Сергей Жуков снова номинировал на вылет из «Новой Фабрики звезд» Александра Круга

Наставники и продюсеры “Новой Фабрики звезд” остались не очень довольны очередным отчетным концертом фабрикантов. Сергей Жуков, например, упрекнул своих подопечных в том, что некоторые номера были “на отвали”. Сергей Шнуров хоть и признался, что претензий к своим подопечным не имеет, все же раскритиковал Семёна Полищука и Габриэля Александрова. Первого за то, что тот постоянно “слоняется” по сцене и поворачивается спиной к артистам, а второго, что его стиль “армянского Майкла Джексона” уже все видели и хочется чего-то нового.

Исходя из этого наставники и продюсеры выдвинули новых номинантов недели. Сергей Шнуров предложил кандидатуру Софьи Полозовой, но с оговоркой.

“Последний номер показал, что ты абсолютно готова, что ты уже большой артист. Я в тебя верю. А у меня вариантов и не осталось: если я в вас троих не верю, то в кого мне еще верить?”, — подбодрил Софью Сергей Шнуров.

Напомним, что на отчетном концерте Софья Полозова вместе с Нюшей исполнила хит “Заново”.

Сергей Жуков снова номинировал Александра Круга.

“Если с Сосо было все классно, то теперь нужно сделать что-то как у Сосо, но самому”, — аргументировал Жуков свой выбор. На позапрошлом отчетном концерте Александр Круг вместе с Сосо Павлиашвили исполнили песню “Небо на ладони”.

Продюсер “Новой Фабрики звезд” Юлия Сумачева со своей стороны номинировала Габриэля Александрова.

На отчетном концерте в воскресенье номинанты исполнят свои авторские песни, а их дальнейшую судьбу решат члены жюри и сами участники “Новой Фабрики звезд”. Кто покинет проект, смотрите в воскресенье 28 апреля в 22.00 на ТНТ (16+).