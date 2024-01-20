Семья из трёх человек отравилась угарным газом в Туле

В Туле после обнаружения мёртвыми семьи из трёх человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть трёх человек). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Трупы мужчины 1977 года рождения, его 43-летней супруги и 17-летней дочери обнаружили 20 января в квартире жилого дома по улице Академика Павлова. По предварительным данным, люди отравились насмерть угарным газом.

На месте происшествия работала следственная группа, работу координировал первый заместитель руководителя следственного управления Никита Севостьянов.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены экспертизы.