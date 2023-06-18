С 19 июня в домах на 7 улицах Рязани планово отключат горячую воду

Управление энергетики и ЖКХ Рязани опубликовало список адресов, по которым с 19 по 30 июня не будет горячего водоснабжения:
— ул. Медицинская, д. 9 к. 2 (больница №5);
— ул. Октябрьская, д. 8 к. 1 (д/сад №13), д. 5;
— ул. Станкозаводская, д. 2 к. 2 (д/сад №83), д. 14 к. 1;
— ул. Энгельса, д. 4а (д/сад №89), д. 22, д. 22д;
— ул. Карла Маркса, д. 3 к. 3 (д/сад №104), д. 4а (школа №46), д. 3 к. 2;
— ул. Магистральная, д. 2/1;
— ул. Молодцова, д. 11 к. 2.
Специалисты проведут профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.