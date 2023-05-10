Среда, 10 мая, 2023

С 11 мая горячую воду отключат в домах на 9 улицах Рязани

7info
Water фото создан(а) freepik - ru.freepik.com

Администрация Рязани сообщила адреса домов, в которых отключат горячую воду для проведения профилактического ремонта с 11 по 24 мая. 

На этот период без горячей воды останутся: 

  • улица Белякова, дома №№2А, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30А,  31, 32, 33, 34; школа №21, детсад №31, детская поликлиника №6;
  • посёлок Мехзавода, дома №№ 3,  4, 10, 22 корпус 1, 24, 24 корпус 1, 2, 35, 36, 37, школа №54, детские сады №№18, 48;
  • улица Высоковольтная, дома №№25А, 29А, 31 корпус 1, 37, детский сад №102;
  • посёлок Элеватор, дома №№2, 3, 6, 6А, детский сад №103;
  • улица Загородная, дома №№1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 22 корпуса 4,  5, детский сад №161.

Кроме того, воду отключат в доме №7 по улице Полиграфистов, доме №55 на улице Связи, домах №76 корпус 1, 78 по улице Шевченко. 

В районе Солотча без горячей воды останутся дома №№34А, 34Б, 34В, 34 корпус 1.

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