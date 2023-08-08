С 1 сентября в Рязани запустят новый автобусный маршрут № 27

Новый автобусный маршрут № 27 «пос. Недостоево — ДПР-5» запустят с 1 сентября, сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Автобусы МУП «УРТ» будут следовать через посёлок Приокский и центр города. На маршрут выпустят 2 больших автобуса, 6 средней вместимости, 2 машины будут заезжать на Ворошиловку.
Мэрия отмечает: новый маршрут улучшит транспортное обслуживание жителей Недостоево, Приокского, Ворошиловки, повысит доступность учреждений социальной сферы. Расписание движения согласовано с расписанием работы школ.
Коммерческий маршрут № 45М2, на который поступали жалобы, закроют.