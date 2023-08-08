С 1 сентября в Рязани запустят новый автобусный маршрут № 27

В ночь на минувшее воскресенье на улице Шекснинской в Волгограде произошла массовая драка, пишет V1.RU. По словам очевидцев, в потасовке приняли участие две компании. «Потом стрельба поднялась. Нам сказали, что какие-то кавказцы сначала бились, а потом стреляли в пацанов», – рассказал один из свидетелей драки. В полиции при этом заявили,...