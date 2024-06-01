Суббота, 1 июня, 2024

В Рязанской области зацвел опасный кустарник

Автор: 7info

Опубликовано

На Рябиновском болоте в Клепиковском районе Рязанской области зацвел багульник.

Багульник — это мелкий кустарник, распространенный в хвойных и смешанных лесах с повышенной влажностью почвы.

Его ветки, листья, цветки, пыльца и семена издают резкий одурманивающий запах, объясняющийся содержанием в растении эфирного масла.

Название «багульник» происходит от старославянского глагола «багулить», что означает «травить, отравлять». Эфирные масла внешне привлекательного кустарника могут вызвать поражение нервной системы человека. Вдохнувший его аромат начинает чувствовать апатию и сонливость, возможно, головокружение и головную боль. Действие багульника усиливается в тёплую солнечную погоду. Поэтому места цветения пахучего растения нужно пересекать максимально быстро.

При этом багульник — лекарственное растение. Его настой обладает противовоспалительными, противомикробными и гипотензивными свойствами, оказывает возбуждающее действие на ЦНС и миометрий.

В Рязанской области зацвел опасный кустарник
В Рязанской области зацвел опасный кустарник
В Рязанской области зацвел опасный кустарник

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