Рязанский фитнес-клуб «Кислород» продолжит работу в локдаун, соблюдая заявленные правила

С 30 октября по 15 ноября в Рязанской области введены соответствующие ограничения из-за коронавируса.

В этой связи в работу досуговых учреждений региона внесены некоторые изменения, связанные с правилами посещения.

Фитнес – клуб «Кислород» продолжит работать, соблюдая все заявленные правила.

— В это непростое время мы продолжаем работать, но с некоторыми условиями: В связи с распоряжение губернатора Рязанской области от 22.10.2021 для посещения фитнес-центра в период с 30.10.2021 по 07.10.2021 необходимо предъявить QR-код о наличии прививки от COVID-19 или о факте перенесенного заболевания. Также подтверждающим документом является справка медицинского учреждения о вакцинации или о перенесенном заболевании, — сообщили в администрации фитнес-центра.

Сотрудники «Кислорода» желают всем здоровья и прикладывают все усилия для того, чтобы укрепить организм и физическую форму людей, посещающих занятия.