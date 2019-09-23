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В выходные в Рязани из воды подняли автомобиль с телом человека

Фото: сайт УМВД России по Рязанской области

В воскресенье, 22 сентября, в 8:30 в дежурную часть отдела МВД России по Рыбновскому району поступило сообщение о том, что по правому берегу реки Оки вблизи села Аксеново из воды подняли автомобиль ВАЗ-2121. В салоне транспортного средства был обнаружен труп местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В ходе проверки удалось установить, что инцидент произошёл в субботу, 21 сентября. Около 21:30 37-летний житель Рыбновского района, управляя автомобилем ВАЗ-2121 двигался по правому берегу реки Оки, не справился с управлением и совершил съезд в воду.

В настоящий момент труп направили в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

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