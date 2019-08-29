В Скопине прошла районная августовская конференция работников образования

В четверг, 29 августа, во Дворце культуры города Скопина прошла районная августовская конференция работников образования. В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Елена Митина, депутат Рязанской областной Думы Петр Алабин, глава администрации Скопинского района Александр Боков, представители районной Думы.

Во время конференции были подведены итоги прошедшего учебного года и намечены планы на 2019-2020 учебный год.

Елена Митина рассказала собравшимся о тех направлениях развития системы образования, на которые следует обратить особое внимание. Первое – это повышение заработной платы.

– На днях Росстат дал статистику заработной платы различных категорий работников, в том числе в сфере образования. Выяснилось, что четвертая часть работников образовательной сферы получают зарплату меньше 15800 руб. На прошедших 24 июня текущего года в Госдуме парламентских слушаниях был сформулирован такой подход: разработать комплекс мероприятий и сформировать совместно с регионами «дорожные карты», гарантирующие минимальную заработную плату при работе на одну ставку в размере не менее 70% от средней заработной платы по экономике региона и её фиксацию в трудовых договорах с каждым учителем, проработав одновременно механизмы оказания регионам финансовой поддержки случаи недостаточности у них собственных средств, – рассказала Елена Митина.

Второе – создание условий для сохранения здоровья школьников. Для этого с 2019 года государство возобновило программу по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейнов при вузах.

– Отремонтировано большое количество спортивных залов в сельских школах, и, конечно, эта работа будет продолжена, – отметила депутат. – Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста и школьников должны стать базой для обеспечения здоровья всего населения Российской Федерации.

Во время конференции лучшим педагогам района были вручены награды и ценные подарки. Главным подарком для педагогов стала концертная программа, организованная силами учащихся районных образовательных учреждений.