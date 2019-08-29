В четверг, 29 августа, депутат Госдумы Елена Митина провела тематический прием в Старожиловском районе. В мероприятии приняли участие многодетные семьи. Основной темой обсуждения стали меры государственной поддержи семей с детьми.

Елена Митина ответила на многочисленные вопросы собравшихся и рассказала им о существующих льготах.

При работе по трудовому договору многодетная мать либо отец могут рассчитывать на дополнительный двухнедельный отпуск без сохранения заработной платы. Данный отпуск выдается на время, удобное родителю. Его можно совместить с основным отдыхом либо взять отдельно.

– Многодетные родители имеют право на один дополнительный оплачиваемый выходной в неделю при 40-часовой рабочей неделе, – рассказала парламентарий. – У них есть право первоочередного выбора времени фактического получения отпуска. Ключевое условие – детей в семье должно быть не менее трёх и возраст каждого из них младше 12 лет.

В ряде случаев страховая пенсия по старости многодетным матерям назначается ранее достижения возраста, установленного законом «О страховых пенсиях».

Также многодетные родители могут рассчитывать на приоритетную помощь в трудоустройстве со стороны службы занятости.

Кроме этого, Елена Митина рассказала, что многодетные семьи имеют право на государственную поддержку в системе налогообложения, ЖКХ, при получении медицинской помощи и образования детьми или родителями.