В четверг, 29 августа, депутат Госдумы Елена Митина встретилась с депутатами сельских поселений Старожиловского района. В мероприятии принял участие глава районной администрации Александр Татарников.

Елена Митина рассказала о своей работе в Госдуме и об изменениях в законодательстве.

Принята поправка в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан». Теперь по закону медицинские организации обязаны предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий.

– У людей должно быть законное право видеть своих родных в трудные минуты их жизни. Ранее эта возможность зависела от руководства больницы и внутренних распорядков, – отметила Елена Митина.

Принят закон о предоставлении родителям возможности подать заявление для получения выплат на ребенка по месту фактического проживания.

– Благодаря данному закону, люди, переехавшие на постоянное проживание в другой населенный пункт, смогут подать заявление о получении выплаты по месту фактического проживания, а не по месту постоянной регистрации, как это было ранее, – рассказала парламентарий.

Также изменения коснулись жилищного законодательства в части предоставления компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт, внесен запрет на использование жилых помещений в качестве гостиницы и иного средства временного размещения, внесены изменения в ФЗ «Об исполнительном производстве» в целях исключения возможности обращения взыскания на денежные выплаты социального характера, ужесточена уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

– Все изменения в первую очередь направлены на улучшение качества жизни граждан, – подчеркнула Елена Митина.

Кроме этого, парламентарий ответила на вопросы, связанные с реализацией проекта Государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» на период 2020-2025 годов.

Во время встречи Елена Митина и Алексей Татарников поздравили с юбилеем начальника районного Центра занятости населения Альбину Кураксину и вручили ей Почетную грамоту за добросовестный труд, большой личный вклад в развитие сферы занятости населения Старожиловского района.