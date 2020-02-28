В селе под Рязанью установили карантин

Карантин по бешенству животных введён в селе Дядьково Рязанского района. Постановление об этом подписал в четверг, 27 февраля, губернатор Рязанской области.



Очаг заболевания находится в одной из квартир жилого дома №3 на улице Юбилейной. Угрожаемой зоной по бешенству объявлена территория всего села.



Случай заболевания бешенством был выявлен 25 февраля. Карантин установлен на 2 месяца – до 26 апреля. В это время в селе запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать животными и вывозить их за пределы угрожаемой зоны. Также в течение двух месяцев специалисты проведут необходимые в таких случаях мероприятия.

