В Рязанской области во время пожара в жилом доме взорвались баллоны с газом

В субботу, 2 ноября, в деревне Арсентьево Михайловского района произошёл пожар в деревянном жилом доме. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».



Сообщение о пожаре поступило в 04.22. По словам очевидцев, пожарные приехали на место быстро и приступили к тушению пожара. Правда, спасти дом не удалось – он уничтожен огнём. При этом соседние здания пожарным удалось отстоять.



По словам очевидцев, во время пожара в горящем доме взорвались два газовых баллон. Хозяева жилища не пострадали, успев вовремя покинуть здание.

