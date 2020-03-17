Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор 35-летнему уроженцу города. Ранее судимого мужчину признали виновным в разбое (ч. 1 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.



Преступление К. совершил в августе 2019 года. На одной из улиц Рязани он познакомился с пострадавшим. Сначала мужчины выпивали, а затем К. решил отнять у нового знакомого сотовый телефон. Он сначала избил собутыльника, а когда тот упал, большими пальцами обеих рук надавил на оба глаза потерпевшего. Забрав из кармана брюк потерпевшего телефон, грабитель скрылся.



Свою вину К. полностью признал, суд рассматривал его дело в особом порядке. С учётом личности подсудимого, того, что он был судим, судья назначил рязанцу три года колонии общего режима. Кроме того, он заплатит 10 тысяч рублей штрафа.



Удовлетворены и материальные требования потерпевшего – осуждённый выплатит ему 50 тысяч рублей.



Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

