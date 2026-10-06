Рецидивиста задержали за кражу велосипеда в Касимове

Полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже велосипеда из дома в городе Касимове. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В отдел МВД России «Касимовский» обратилась 33-летняя жительница районного центра и сообщила, что с лестничной площадки дома, где она проживает, пропал велосипед. Оперативники уголовного розыска выяснили у заявительницы, что она оставила велосипед на площадке без каких-либо противоугонных приспособлений.

Сотрудники полиции опросили жильцов дома и выявили, что в одну из квартир часто приходит мужчина, поведение которого вызывает у соседей подозрения – он нередко выходит из подъезда в состоянии опьянения. По описанию внешности оперативники узнали в сомнительном визитере 48-летнего местного жителя. Ранее его осудили за кражу и грабеж, в начале этого года он вернулся из места заключения.

Полицейские разыскали этого мужчину и установили, что он причастен к краже велосипеда. Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, рецидивист неоднократно навещал свою знакомую и употреблял в гостях спиртное. В очередной раз, спускаясь по лестнице в состоянии опьянения к выходу, мужчина заметил велосипед, оставленный без какой-либо защиты. Злоумышленник решил, что «на колесах» он быстрее доберется домой и оседлал чужое транспортное средство. У дома рецидивист спрятал похищенное в кустах, но вскоре полицейские изъяли украденное.

Следователь отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.