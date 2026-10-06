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Астролог Галина Янко: Четыре знака зодиака попадут под давление планет в октябре

Алексей Самохин
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Октябрь 2026 года может оказаться непростым месяцем для Скорпиона, Водолея, Льва и Тельца. Ретроградные Венера и Меркурий, а также напряженные аспекты Марса и Плутона способны вернуть старые проблемы и усилить конфликты, рассказала «Вечерней Москве» астролог, таролог и ясновидящая Галина Янко.

Скорпиону придется разобраться со старыми чувствами

Для Скорпионов октябрь может стать эмоционально насыщенным. С 3 октября ретроградная Венера находится в этом знаке, а с 24-го к ней присоединяется ретроградный Меркурий.

По словам астролога, это может подтолкнуть к возвращению к старым отношениям, разговорам и решениям. Особое внимание придется уделить личным границам, финансам и чувствам.

20 октября напряженный аспект Венеры и Плутона способен усилить ревность и желание все контролировать. После 23 октября ситуация может стать еще острее.

Полнолуние 26 октября в Тельце затронет отношения с партнерами. А 30 октября ретроградный Меркурий окажется в конфликте с Марсом. В этот период лучше не принимать важных решений на эмоциях и внимательнее следить за словами.

Водолеям предложат проверить независимость

Водолеев в октябре может особенно остро задевать давление со стороны окружающих. Плутон находится в этом знаке, а Марс во Льве противостоит ему примерно до середины месяца.

Зона напряжения — отношения с начальством, партнерами, друзьями и другими людьми, чье мнение имеет значение. Желание отстоять собственную свободу может перерасти в борьбу за контроль.

15–16 октября Плутон разворачивается в прямое движение. После этого некоторые затянувшиеся процессы могут ускориться.

При этом 20 октября гармоничный аспект Солнца и Северного узла способен помочь Водолеям лучше понять дальнейшее направление. Астролог советует не вступать в каждую борьбу и давать себе время перед важными решениями.

Львам важно не ввязываться в каждый спор

У Львов главным фактором месяца становится Марс. С 3 октября он находится в оппозиции к Плутону в Водолее, что может усилить раздражительность и желание любой ценой доказать свою правоту.

10 октября Венера в Скорпионе образует квадрат к Марсу. В личных отношениях это способно проявиться через ревность, борьбу за внимание и взаимные претензии.

Еще одним напряженным днем станет 30 октября. Ретроградный Меркурий может сделать разговоры более резкими, поэтому важные сообщения лучше перечитывать перед отправкой.

При этом положение Львов нельзя назвать исключительно сложным. Юпитер остается в их знаке, а 16 октября гармоничный аспект Марса и Сатурна поможет направить энергию на конкретные задачи.

Тельцам стоит быть осторожнее с решениями

Для Тельцов ключевым событием станет полнолуние 26 октября. Оно пройдет в их знаке и окажется в напряженной конфигурации со Скорпионом и Плутоном.

Ретроградная Венера, которая управляет Тельцом, весь месяц находится в Скорпионе. Поэтому особенно острыми могут стать вопросы отношений, денег и личной стабильности.

Период с 23 по 26 октября астролог советует провести без поспешных решений. Желание сохранить привычный порядок может оказаться настолько сильным, что любые перемены будут восприниматься как угроза.

Во второй половине месяца возможны споры из-за расходов и распределения ресурсов. Разобраться с ними поможет четкое разделение обязанностей и договоренностей.

Астролог советует Тельцам в конце октября снизить информационную нагрузку, больше отдыхать и не тратить силы на споры, которые не имеют принципиального значения.

Астрологические прогнозы не имеют научного подтверждения и относятся к сфере эзотерических представлений.

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