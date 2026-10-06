Эксперт предупредил о неочевидных рисках использования китайских автомобилей

Современные автомобили с большим количеством электронных систем могут создавать риски для сохранности служебной информации, считает член Совета по внешней и оборонной политике России Ян Гагин. Он призвал силовиков и сотрудников оборонно-промышленного комплекса отказаться от иностранных «умных» машин либо проверять их перед использованием.

«Сервер на колесах»

По словам Гагина, автомобили давно перестали быть просто средством передвижения. Современные машины оснащены камерами, микрофонами, радарами, системами распознавания лиц и голосовыми помощниками.

«Мы покупаем автомобили, которые по количеству электроники и датчиков превосходят иной военный дрон», — заявил эксперт в интервью «Московскому комсомольцу».

Он предлагает учитывать и то, где люди чаще всего обсуждают конфиденциальные вопросы.

«Правильно, в машинах. Дорога, пробки, закрытый салон, неспешная беседа, участники которой полагают, что их никто не слышит», — отметил Гагин.

По его мнению, проблема особенно актуальна для сотрудников силовых структур и предприятий ОПК. В закрытом салоне они могут обсуждать служебные вопросы, не задумываясь о возможностях установленной в автомобиле электроники.

«Тачка, которая «видит» всё вокруг, записывает каждый звук и передаёт данные туда, куда надо. Может, это не просто транспорт, а самый массовый в мире «жучок» на колёсах?» — рассуждает Гагин.

Эксперт предложил учитывать возможности электроники

Гагин обращает внимание на то, что современные автомобили способны хранить информацию о маршрутах, телефонных звонках и других действиях пользователя.

«Современный автомобиль — это уже не «железяка с мотором», это — сервер на колёсах! Он знает, где вы были, с кем говорили, что обсуждали, какие номера набирали по телефону. Он не просто едет. Он анализирует», — заявил эксперт.

При этом он считает, что подобные риски касаются не только китайских автомобилей.

«Сказанное относится не только к китайским, но и к любым другим средствам передвижения иностранного производства, нашпигованным системами наблюдения, записи и анализа», — подчеркнул Гагин.

Он предлагает смотреть на проблему не только с точки зрения возможного шпионажа конкретного автомобиля.

«Вопрос ведь даже не в том, шпионит ли этот конкретный автомобиль. Вопрос в том, кто и как может получить доступ к его «глазам» и «ушам»», — сказал эксперт.

Гагин призвал силовиков пересесть на отечественные машины

В качестве меры предосторожности член Совета по внешней и оборонной политике предложил проверять иностранные автомобили перед их использованием в силовых структурах.

«Я бы призвал наших силовиков, военных и ответственных работников ВПК полностью отказаться от подобных средств передвижения, так как они могут нести в себе угрозу государственной тайне», — заявил Гагин.

По его мнению, как минимум такие автомобили должны проходить проверку ФСТЭК или других профильных служб.

«А лучше приобретать для них отечественные машины. Это же касается и офицеров, покупающих автомобили в частном порядке», — добавил эксперт.

Гагин признал, что российские автомобили могут уступать иностранным по уровню комфорта, однако считает их более подходящими для защиты служебной информации и персональных данных.