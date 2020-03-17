Прокуратура потребовала отстранить руководителя УРТ

В Рязани сотрудники Октябрьской районной прокуратуры провели проверку после обращения жителя города. Рязанец просил проверить ситуацию в МУП УРТ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе проверки было установлено, что заместитель директора муниципального предприятия являлся учредителем и руководителем двух юридических лиц. При этом он был назначен руководителем УРТ, что запрещено законом.

Прокуратура внесла представление главе администрации Рязани. После его рассмотрения был назначен новый и. о. директора УРТ.

