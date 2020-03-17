Рязанский цирк пока не отменяет представлений из-за карантина

Запланированные представления программы «Цирк зажигает огни» состоятся. Пока никаких распоряжений по поводу отмены не поступало. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в рязанском цирке.

Напомним, в цирке в ближайшие выходные можно будет увидеть дрессированных кошек, обезьян, медведей, а также канатоходцев, жонглёров и уникальный номер «Кубанские казаки».

С 17 по 30 марта в Рязани отменены все массовые мероприятия. Театры, библиотеки, филармония уже сообщили об отмене или переносе запланированных событий.