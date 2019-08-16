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В Рязани театр из Узбекистана покажет «Свадьбу по-бухарски»

В пятницу, 16 августа, в областной научной библиотеке имени Горького провели брифинг, посвященный спектаклю «Свадьба по-бухарски». Его покажет театр «Мавриги» (Узбекистан) в рамках II Международного форума древних городов.

Как рассказали артисты спектакля, в современном мире молодежь стремится уехать в другие страны, забывая родные «корни». Отсюда и основная мысль постановки – сохранение традиций и доказательство того, что любовь к родине превыше материальных благ.

В комедии «Свадьба по-бухарски» много юмора, смешных сцен, как и положено для этого жанра. В центре сюжета бабушка, которую играет Заслуженный артист Республики Узбекистан Рано Хашимова. Ее внучка живет в Париже, но бабушка хочет вернуть ее на родину и выдать замуж за бухарского парня. Заканчивается все хорошо, и бабушка добивается своего.

Спектакль на узбекском языке, но будет аннотация. Ожидаются интересные костюмы и большое количество песен.

Постановку можно увидеть 17 августа в 15.00 в рязанском музыкальном театре.

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