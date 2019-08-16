Артисты из Петербурга показали рязанцам, как проходят выходные на Марсе

В пятницу, 19 августа, на Лыбедском бульваре выступила труппа Санкт-Петербургского театра «СоЛу». Артисты показали рязанцам спектакль «Уикенд на Марсе».

Театр существует с 2015 года и работает в жанре клоунады, пантомимы, эксцентрики, на улице и в залах.

«Уикенд на Марсе» — это яркие костюмы и необычные декорации. В спектакле нет диалогов, есть только звуки и пантомима.

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Показ спектакля прошёл в рамках II Международного Форума древних городов. Ознакомиться с программой фестиваля можно здесь.