Рязанцам продемонстрировали коллекцию одежды «Культурный код»

В пятницу, 16 августа, в рамках II Форума древних городов прошёл показ коллекции одежды «Культурный код».

Автор коллекции – рязанка Валерия Седлецкая, участник и победитель российских и международных творческих конкурсов.

Коллекция «Культурный код» – это собирательный образ русского костюма, синтезированный с минимализмом. Истоками дизайн-кода коллекции являются традиции национального костюма, русского орнамента, геральдики и архитектуры.

Как и в русской традиции, в коллекции развивается тема составных многослойных одежд. В ее основе лежит длинное лаконичное платье – стилизованная форма длиннорукавки. Верхняя часть – это архитектурная интерпретация на тему русского сарафана в форме куполов и старославянских жрелоков. Дополняет образ головной убор, выполненный на основе традиционной рязанской кички.

Сделанные вручную в технике валяния серьги развивают исторический образ, напоминая славянские котлы.

Решение в чёрно-серых тонах позволяет кристаллизовать и считывать архаику исторического костюма, заглянуть в глубь, в чистое эстетическое начало, не отвлекаюсь на динамичные цветовые ритмы и излишнее убранство, которые присущи фольклору, многоголосию русского костюма.

По мнению автора коллекции, славяно-русская культура является надежным фундаментом для построения современного фешн-дизайна, как в России, так и за ее пределами.