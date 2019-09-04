В Рязани продолжается приём заявок для участия в фестивале уличной культуры «ЖЕЛЕЗКА-2019»

Управление по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани напомнило, что до 17 сентября продолжается приём заявок для участия в фестивале уличной культуры «ЖЕЛЕЗКА-2019». Соревнования пройдут 21 сентября с 14.00 до 20.00 в Центре уличного спорта «Под мостом».



Соревнования проводятся по следующим видам спорта:



— мини-футбол;

— настольный теннис;

— уличный баскетбол 3×3;

— единоборства (дзюдо);

— воркаут;

— армрестлинг.



К участию в соревнованиях приглашаются все желающие, не имеющие противопоказаний к занятиям спортом. Команды формируются по произвольному принципу, согласно возрастным категориям. У каждой команды должен быть представитель, у каждого участника — допуск врача к участию в соревнованиях.



Заявки на участие в соревнованиях по каждому виду спорта подаются до 15.00 17 сентября 2019 года на электронную почту: [email protected], телефон: 8 (412) 40-72-97.

