Фото: ХК "Рязань-ВДВ"
Спорт

ХК «Рязань-ВДВ» уступил «Нефтянику» в упорной борьбе

Анастасия Мериакри
11 апреля в Альметьевске состоялся второй матч четвертьфинальной серии Кубка Петрова между местным «Нефтяником» и ХК «Рязань-ВДВ». Встреча получилась результативной и драматичной, однако рязанские хоккеисты уступили со счётом 3:4.

Сценарий игры отличался от первого матча серии. На этот раз инициативой владели хозяева, которые повели 3:0. Рязанцы не опустили рук: в начале третьего периода Михаил Мещеряков реализовал выход один на один, сделав счёт 3:1.

В концовке встречи «десантники» заменили вратаря на шестого полевого игрока и пошли ва-банк. Эта тактика принесла плоды: сначала Данила Яковлев, после борьбы на пятаке, забросил вторую шайбу с передачи Максима Казакова. А за 38 секунд до конца основного времени Денис Мингалеев сократил разрыв до минимума, но на большее времени не хватило. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу ХК «Нефтяник».

Главный тренер рязанской команды Павел Зубов отметил зрелищность матча:

— Сейчас у нас задача — это прилететь домой, подготовиться. Считаю, здесь в Альметьевске игры получились и для болельщиков хорошие, с большим количеством голов. Как будто не плей-офф идёт. Когда посмотришь на другие, КХЛ и 1:0. Здесь большое количество шайб. Но самое важное не количество шайб, а победа. Поэтому готовимся к следующей игре.

Счёт в серии сравнялся — 1:1. Команды переезжают в Рязань, где 14 и 16 апреля проведут следующие два матча.

