В Рязанскую область поступил новый теплоход, рейсы «Рязань-Заокское» возобновлены

В Рязанской области восстановлено движение теплоходов по маршрутам, связывающим областной центр с сёлами Заокское и Коростово. Рейсы, отменённые накануне, снова выполняются по расписанию.

В село Заокское доставили новый плавающий транспортёр, который будет доставлять пассажиров к причалу. Благодаря этому решению удалось оперативно восстановить работу переправы.

Напомним, в субботу, 11 апреля, рейсы по маршруту «Рязань — Заокское» и обратно были отменены из-за поломки транспортёра, обеспечивающего работу переправы.

График движения теплоходов остался прежним: