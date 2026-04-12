В Рязанскую область поступил новый теплоход, рейсы «Рязань-Заокское» возобновлены

В Рязанской области восстановлено движение теплоходов по маршрутам, связывающим областной центр с сёлами Заокское и Коростово. Рейсы, отменённые накануне, снова выполняются по расписанию.
В село Заокское доставили новый плавающий транспортёр, который будет доставлять пассажиров к причалу. Благодаря этому решению удалось оперативно восстановить работу переправы.
Напомним, в субботу, 11 апреля, рейсы по маршруту «Рязань — Заокское» и обратно были отменены из-за поломки транспортёра, обеспечивающего работу переправы.
График движения теплоходов остался прежним:
- Рязань — Заокское: 5:45, 14:30, 17:45.
- Заокское — Рязань: 6:35, 15:20, 18:35.
- Рязань — Коростово: 17:15.
- Коростово — Рязань: 6:00.