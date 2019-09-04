На нескольких улицах Рязани отключат холодную воду

В четверг, 5 сентября, на нескольких улицах Рязани отключат подачу холодной воды. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.



Причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.



С 9 до 16 часов без воды придётся обходиться жильцам домов №№16, 16А, 18, 24-26, 24 корпус 1, 30, 32 на улице Дзержинского; домов №№3, 4, 6 в Троллейбусном переулке; дома №27 на улице Семёна Середы. Также воду отключат в детском саду №139 (улица Шевченко, 18).



С 9 до 17 часов без воды останутся жильцы домов №1/4 и 3 на улице Новаторов.

