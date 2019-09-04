В Московском государственном институте культуры прокомментировали ситуацию с филиалом в Рязани

Студенты Рязанского филиала Московского государственного института культуры смогут продолжить учёбу в головном вузе с сохранением цен на образовательные услуги для обучающихся на договорной основе. Также всем студентам и преподавателям будут предоставлены места в общежитиях на бесплатной основе и социальная поддержка. Об этом сообщается на сайте вуза.



В пресс-релизе также говорится, что в соответствии с заключением о техническом состоянии строительных элементов и конструкции исторического здания Рязанского филиала МГИК по адресу ул. Ленина, 1/70, здание находится в критическом состоянии. Состояние кровли, стропильной системы и чердачных перекрытий требует полной замены. Деревянные перекрытия над спортивным и актовым залом также не были признаны работоспособными, их износ достигает почти 100%. Здание представляет угрозу для жизни студентов и преподавателей. В условиях наступающей зимы существует реальная опасность обрушения кровли под весом снега и льда, что в свою очередь может привести к обрушению межэтажных перекрытий, повреждению электропроводки, короткому замыканию и пожару.



Продолжается неконтролируемое обрушение крупномерных элементов декора и фасадной штукатурки (с высоты 20 м срываются обломки размером 1,5 м на 0,5 м), что угрожает жизни и здоровью прохожих, особенно с учетом того, что здание находится в центре города и вплотную к нему примыкает пешеходный переход.



Руководство МГИК обеспокоено сложившейся ситуацией, но остановка функционирования филиала – единственный способ избежать трагических последствий.



– Продолжение учебного процесса в здании представляет угрозу жизни и здоровью студентов, преподавателей и персонала, поэтому ребята смогут продолжить обучение в головном вузе с сохранением прежних условий, – прокомментировал ректор МГИК Арсений Миронов.



По итогам полученного заключения министерством культуры принято решение перевести всех студентов в головной вуз. По решению Департамента науки и образования Минкультуры России стоимость обучения для студентов, обучавшихся в Рязанском филиале на платной основе, с переводом в головной вуз не изменится. Преподавателям рязанского филиала будет предложено продолжить работу в Московском корпусе, и предоставлено бесплатное проживание.

