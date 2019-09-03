В Рязани отроется выставка живописи московской художницы

В четверг, 4 сентября, в 16.00 в Рязанской художественном музее имени И.П. Пожалостина открывается выставка произведений московской художницы Нины Шапкиной-Корчугановой.

На первой персональной выставке «Круг-круг» в Рязани представлено порядка 30 живописных работ, созданных автором с конца ХХ века до наших дней.

Справочно. Нина Борисовна Шапкина-Корчуганова родилась в Туркмении в 1954 г. в семье репрессированных. В 1974–1981 гг. училась в Московском полиграфическом институте, где была любимой ученицей действительного члена Академии художеств СССР Андрея Владимировича Васнецова, внука известного русского художника Виктора Васнецова

С 1988 г. Нина Шапкина – член Московского союза художников (живописная секция). Она также состоит в Союзе российских писателей (прозаик) и Союзе журналистов России. Её литературное творчество отмечено многими наградами, в том числе Гомеровской премией. В 2019 г. имя Нины Шапкиной-Корчугановой вошло в «Энциклопедию прозы и публицистики», выпущенную Русским литературным центром.

Нина Борисовна – участник многочисленных художественных выставок в нашей стране и за рубежом. Ее произведения находятся в музеях, частных и корпоративных коллекциях и фондах России, США, Великобритании, Франции, Венгрии, Швеции.

Неореализм 1980-х, а именно в этом стиле были сделаны первые самостоятельные работы Шапкиной-Корчугановой, вырос из того драматичного отрезка российской истории, который провел черту между личностью и равнодушным, жестоким, а порой и абсурдным обществом.

Художник, опираясь на достижения предшественников, ставит себе задачу искать новые ходы в живописи, познавать мир, используя цвета, линию и ритмы, творя глубину пространства на плоскости. Свой жизненный и профессиональный опыт автор выражает кистью на холсте, стремясь достичь в работе высшего качества, состояния индивидуального звучания, сообразного собственному внутреннему ритму.

Выставка будет работать по 22 сентября в художественном музее по адресу: Рязань, ул. Свободы, 57. Вход с 11.00 до 18.00, по четвергам до 20.00. Понедельник – выходной. Первая пятница месяца – санитарный день. Телефон для справок (4912) 44-18-83.