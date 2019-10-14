В Новомичуринске по кабельному ТВ показали порно вместо НТВ

В понедельник, 14 октября, в городе Новомичуринске Рязанской области из-за ошибки сотрудника в течение 15 минут вместо канала НТВ по кабельному ТВ показывали жёсткое порно. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



Кино для взрослых в три часа дня вместо передачи «Место встречи» показали абонентам кабельного ТВ ООО «ТелеМаг». Директор компании Александр Чупрынин рассказал, что в это время на сетях проводились ремонтные работы, и сотрудник случайно подключил не тот кабель.



Такой конфуз в истории кабельного телевидения Новомичуринска произошёл впервые. В то же время проблемы были у пользователей интернета – по предположению Чупрынина, сеть «подрубали» конкуренты из-за чего приходилось даже обращаться в полицию.

