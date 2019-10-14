Евгений Беленецкий проведёт встречу с жителями Ряжска по вопросу строительства путепровода

21 октября в 15:00 в здании старшего корпуса школы №4 пройдёт встреча с участием заместителя председателя правительства Рязанской области Евгением Беленецким по вопросу строительства путепровода в Ряжске. Об этом администрация Ряжска сообщает в своей группе ВКонтакте.

Для выстраивания конструктивного диалога администрация проводит сбор вопросов от жителей.

Напомним, вопрос о строительстве платного путепровода в Ряжске был затронут в ходе публичного отчёта Евгения Беленецкого в пространстве «Точка кипения» 10 октября. Отвечая на вопросы, зампред правительства обещал встретиться с жителями по этому спорному вопросу.