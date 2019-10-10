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Рязань

Платный путепровод В Ряжске будет построен в 2020 году


Платный путепровод в Ряжске будет построен в 2020 году. Об этом 10 октября в рамках публичного отчёта сообщил зампред правительства Евгений Беленецкий.
Беленецкий пояснил, что в Ряжске будет альтернативный проезд, который, возможно, будет менее комфортным. Через две недели зампред правительства встретится с инициативной группой граждан, выступающих против строительства платного путепровода, и инвестором, который построит платную дорогу.

  • Мы найдём решение, которое всех устроит, вплоть до бесплатного проезда для жителей , — заверил Беленецкий. — У инвестора, насколько мне известно, нет нацеленности заработать на жителях, их заработок – проходящий транспорт.
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