На главную Рязань Общество В Касимове появилось граффити с учёным Владимиром Уткиным
РязаньОбщество

В Касимове появилось граффити с учёным Владимиром Уткиным

Касимов стал участником регионального проекта «Рисунки Победы». Об этом сообщается на сайте города. 

Инициатором проекта выступило региональное отделение организации «Волонтёры Победы» при поддержке министерства образования и молодёжной политики Рязанской области. В его рамках на стенах зданий Рязани и ряда муниципальных образований региона появятся 7 тематических рисунков. Проект реализуется во второй раз.

В Касимове площадкой для масштабного граффити выбрана стена Дворца культуры. Работы начались в субботу. В течение пяти дней тульские художники Антон Семёнов и Дмитрий Языков наносили на стену портрет Владимира Фёдоровича Уткина.

Справка:

Владимир Фёдорович Уткин – уроженец Касимовского района, дважды Герой Социалистического Труда. Академик, президент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Генеральный конструктор КБ «Южное». Под его руководством создано 4 поколения стратегических ракетных комплексов. Руководил Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения (ЦНИИмаш), являвшимся головным отраслевым институтом ракетно-космической техники.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанских школьников приглашают в «Лабораторию безопасности»

В Рязанской области отметили День семьи, любви и верности

В администрации Рязани сообщили, что случилось с деревьями на Московском шоссе