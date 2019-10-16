В Касимове появилось граффити с учёным Владимиром Уткиным

Касимов стал участником регионального проекта «Рисунки Победы». Об этом сообщается на сайте города.



Инициатором проекта выступило региональное отделение организации «Волонтёры Победы» при поддержке министерства образования и молодёжной политики Рязанской области. В его рамках на стенах зданий Рязани и ряда муниципальных образований региона появятся 7 тематических рисунков. Проект реализуется во второй раз.



В Касимове площадкой для масштабного граффити выбрана стена Дворца культуры. Работы начались в субботу. В течение пяти дней тульские художники Антон Семёнов и Дмитрий Языков наносили на стену портрет Владимира Фёдоровича Уткина.



Справка:



Владимир Фёдорович Уткин – уроженец Касимовского района, дважды Герой Социалистического Труда. Академик, президент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Генеральный конструктор КБ «Южное». Под его руководством создано 4 поколения стратегических ракетных комплексов. Руководил Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения (ЦНИИмаш), являвшимся головным отраслевым институтом ракетно-космической техники.

