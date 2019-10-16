В Рязани вручили награды Областной думы

В среду, 16 октября, в Рязанском агротехнологическим университете имени Костычева вручили награды рязанской областной думы. Церемония награждения прошла на слёте студенческих спецотрядов.

Депутат Рязанской облдумы, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, почётный гражданин Рязанской области и Михайловского района Владимир Сидоров поблагодарил студентов и сотрудников вуза за активную работу.

– У вас, друзья мои, большое будущее. Вы должны себя не потерять и идти дальше. Человек в сельском хозяйстве – самая мирная и нужная профессия, он «кормит» страну. С праздником, здоровья и добра! – сказал Владимир Сидоров.

Депутат вручил ценные подарки студентам. Ректор РГАТУ имени Костычева Николай Бышов за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие АПК Рязанский области также получил ценный подарок.