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В Рязани вручили награды Областной думы

В среду, 16 октября, в Рязанском агротехнологическим университете имени Костычева вручили награды рязанской областной думы. Церемония награждения прошла на слёте студенческих спецотрядов.  

Депутат Рязанской облдумы, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, почётный гражданин Рязанской области и Михайловского района Владимир Сидоров поблагодарил студентов и сотрудников вуза за активную работу.

– У вас, друзья мои, большое будущее. Вы должны себя не потерять и идти дальше. Человек в сельском хозяйстве – самая мирная и нужная профессия, он «кормит» страну. С праздником, здоровья и добра! – сказал Владимир Сидоров.

Депутат вручил ценные подарки студентам. Ректор РГАТУ имени Костычева Николай Бышов за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие АПК Рязанский области также получил ценный подарок.

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