В Рязанском агротехнологическим университете наградили студенческие спецотряды

В среду, 16 октября, в Рязанском агротехнологическим университете имени Костычева прошло чествование студенческих спецотрядов. Слёт студентов открыл ректор РГАТУ им. Костычева Николай Бышов. Учащиеся исполнили гимн вуза.

Студентов поздравил заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов. Он отметил, что территории работы студенческих отрядов необходимо расширять, чтобы студенты могли увидеть на портике, как работают хозяйства, и открывали для себя что-то новое.

– Студенческие отряды – это то место, та традиция, которая помогает студентам понять своё место в профессии и жизни. Поэтому бойцам студенческих отрядов – новых трудовых успехов, благополучия, здоровья и всего самого наилучшего, – добавил Дмитрий Филиппов.

Зампред правительства вручил студентам Знаки губернатора Рязанской области «За усердие». К поздравлениям присоединился министр сельского хозяйства и продовольствия региона Борис Шемякин.

– Работа, которую вы проводите, очень важна. Важна и для вас, и сельскохозяйственных предприятий Рязанской области. Вы получили не только опыт по своей профессии, но и попробовали работу, которой вам в будущем придётся управлять. Это позволит вам более ответственно подходить к своей профессии и стать профессионалами, – сказал министр.

Борис Шемякин поблагодарил студентов за труд и вручил награды министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Также награды вручил депутат Рязанской облдумы Владимир Сидоров.

Каждый год студенты сводных автодорожного, ветеринарного, животноводческого, механизированного, технологического и экономического отрядов отправляются в районы Рязанской области. В этом году им удалось отремонтировать 116 единиц сельскохозяйственной техники, намолотить 8 648 тонн зерна, подготовить 12 080 га под посев озимых культуры, заготовить и перевезти 23 846 тонн кормов, обслужить около 35 000 голов скота, надоить 530 тонн молока. 118 бойцов сельско-хозяйственных отрядов университета заработали более 2 000 000 рублей.