Власти организовали дежурство спасателей в Борках из-за размыва береговой линии

В субботу утром глава администрации Рязани Борис Ясинский совершил объезд города, чтобы лично проконтролировать ситуацию с паводком и ход работ по благоустройству.

Лесопарк: обстановка спокойная

В Лесопарке уровень воды остаётся стабильным и не представляет угрозы для моста. Всё ценное оборудование из Лесопарка и спортивного центра заранее убрано на хранение. Сотрудники МАУК ведут ежедневный мониторинг обстановки, чтобы оперативно отреагировать на любые изменения.

Остров: запуск шаттла через Оку

На улице Остров внимание уделили понтонному мосту, который временно закрыт для пешеходов и транспорта из-за подъёма воды. Чтобы жители могли беспрепятственно передвигаться, с завтрашнего дня будет организован бесплатный трансфер. Специальный микроавтобус будет курсировать от берега до площади Соборной и обратно.

Борки: обнаружен размыв берега

При въезде в посёлок Борки, под мостом рядом с карьером, был выявлен размыв береговой линии. Специалисты администрации осмотрели место происшествия и пришли к выводу, что технологических нарушений на объекте нет. Для обеспечения безопасности организовано постоянное дежурство спасателей, а сам участок огорожен. В ближайшее время склон у моста будет укреплён отсыпкой крупным щебнем.

Лыбедский бульвар: благоустройство продолжается

В ходе объезда Борис Ясинский также проверил ход реконструкции Лыбедского бульвара. Подрядчик уже приступил к планировке территории и восстановлению входной группы. В этом году на участке от улицы Маяковского до улицы Чапаева появятся: современное детское игровое пространство, спортивная площадка, специальная зона для выгула собак, новое парковое освещение и система видеонаблюдения.

Проект предусматривает создание новых велодорожек и пешеходных путей, которые будут выполнены в единой стилистике с уже существующей концепцией бульвара.