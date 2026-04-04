Разлив Оки в Рязани. Фото: 7инфо
Погода

Майское тепло отменяется: Рязанскую область ждут заморозки и вторая волна половодья

Анастасия Мериакри
Период неустойчивой погоды пришёл на смену аномально тёплому концу марта в Центральной России. Поток майского тепла в Рязанской области сохраняется, но теперь он будет прерывистым и неравномерным из-за частых циклонов. Об этом сообщает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

Прогноз на ближайшие дни

Сегодня, 4 апреля, на большей части Русской равнины сохранится положительная температурная аномалия. Исключение составит Москва и Рязань, где из-за снежного покрова будет немного холоднее.

Ключевым днём станет воскресенье, 5 апреля. В этот день ожидается перелом погоды: придут дожди и похолодание. Днём температура составит около +9 °C, ночью — до +4 °C. С этого момента начнётся постепенное, но устойчивое снижение температуры.

Настоящая зима в апреле

Похолодание продлится всю следующую неделю, с 6 по 12 апреля. Ожидается, что к концу недели оно станет особенно ощутимым:

  • Днём: +4…+8 °C.
  • Ночью: 0…-5 °C.
  • Осадки: временами дожди, возможен мокрый снег.

Прогнозы обещают высокую вероятность снегопадов в ночь на 10 апреля. Зона наиболее сильных осадков (до 25–30 мм) может затронуть запад Рязанской области, бассейн Верхней Оки и Подмосковье.

Влияние на половодье

Синоптики подчёркивают, что выпавший снег растает быстро, так как температуры почвы и воздуха останутся положительными. Это может привести к формированию второй волны паводка на Оке. По оценкам специалистов, талая вода способна поднять уровень реки в черте Рязани примерно на 1 метр с задержкой в неделю, то есть пик придётся на 16–18 апреля.

Период прохладной и влажной погоды продлится как минимум до середины второй декады апреля, после чего ожидается возвращение к более типичным для этого месяца температурам (+12…+13 °C).

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Экономика и бизнес

Пенсионеры могут получать намного больше: полный гид по льготам, о которых молчат чиновники

Многие пенсионеры даже не догадываются обо всех мерах поддержки, на которые имеют право. Одни льготы назначаются автоматически, а за другими нужно обращаться самостоятельно.
