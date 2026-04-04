В Рязани уровень Оки поднялся на 32 сантиметра за сутки

По состоянию на 14:00 4 апреля 2026 года на территории Рязанской области наблюдается устойчивый рост уровня воды в большинстве рек. Мониторинг ситуации ведёт Рязанский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Ока — главная водная артерия региона

В черте города Рязани уровень воды в Оке за сутки поднялся на 32 см и достиг отметки 465 см.

В районе села Старая Рязань уровень воды составляет 458 см (рост за сутки на 22 см).

В районе города Касимова уровень воды — 408 см (рост на 17 см).

Другие реки области

Активный подъём воды отмечается и на других реках:

Река Мокша (п. Кадом): уровень воды поднялся на 52 см и составляет 556 см.

Река Проня (п. Быково): зафиксирован самый большой суточный прирост — 55 см. Текущий уровень — 503 см.

Река Ранова (с. Троица): уровень воды составляет 734 см (рост на 4 см).

Небольшое снижение уровня отмечено только в реке Верда у города Скопина, где вода отступила на 4 см до отметки 242 см.