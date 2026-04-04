В Рязани уровень Оки поднялся на 32 сантиметра за сутки

По состоянию на 14:00 4 апреля 2026 года на территории Рязанской области наблюдается устойчивый рост уровня воды в большинстве рек. Мониторинг ситуации ведёт Рязанский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
Ока — главная водная артерия региона
- В черте города Рязани уровень воды в Оке за сутки поднялся на 32 см и достиг отметки 465 см.
- В районе села Старая Рязань уровень воды составляет 458 см (рост за сутки на 22 см).
- В районе города Касимова уровень воды — 408 см (рост на 17 см).
Другие реки области
Активный подъём воды отмечается и на других реках:
- Река Мокша (п. Кадом): уровень воды поднялся на 52 см и составляет 556 см.
- Река Проня (п. Быково): зафиксирован самый большой суточный прирост — 55 см. Текущий уровень — 503 см.
- Река Ранова (с. Троица): уровень воды составляет 734 см (рост на 4 см).
Небольшое снижение уровня отмечено только в реке Верда у города Скопина, где вода отступила на 4 см до отметки 242 см.