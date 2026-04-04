В Сараевской школе начался капремонт, на оборудование потратят 10 млн рублей

В Сараевской средней школе стартовал капитальный ремонт в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщила директор учебного заведения Татьяна Клейменова издательству «Пресса».
Также планируется замена входных групп и кровли над столовой, а внутренние помещения, такие как пищеблок и актовый зал, будут подвергнуты отделке.
Директор подчеркнула, что учебный процесс не прерывается. Во время каникул дети будут посещать блок начального образования.
К новому учебному году школе будет выделено более 10 миллионов рублей на приобретение нового оборудования.