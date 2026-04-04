В Сараевской школе начался капремонт, на оборудование потратят 10 млн рублей

В Сараевской средней школе стартовал капитальный ремонт в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщила директор учебного заведения Татьяна Клейменова издательству «Пресса».

«По условиям контракта ремонт школы мы должны завершить к началу нового учебного года, до 1 августа. Сейчас подрядная организация ООО «Класс-Р» делает демонтаж старых конструкций: потолков, полов, электропроводки, отопления, вентиляции», — рассказала Татьяна Викторовна.

Также планируется замена входных групп и кровли над столовой, а внутренние помещения, такие как пищеблок и актовый зал, будут подвергнуты отделке.

Директор подчеркнула, что учебный процесс не прерывается. Во время каникул дети будут посещать блок начального образования.

К новому учебному году школе будет выделено более 10 миллионов рублей на приобретение нового оборудования.