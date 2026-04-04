Фото: МЧС России по Рязанской области
Экология, природа, животные

Половодье в Рязанской области: 19 мостов затоплено, 150 приусадебных участков под водой

Анастасия Мериакри
По состоянию на 14:00 4 апреля 2026 года на территории Рязанской области из-за подъёма уровня воды затоплено 19 низководных мостов и 5 участков автодорог в 8 муниципальных округах. В ряде населённых пунктов размыты дороги и подтоплены жилые дома.

Затопленные мосты и переправы

В регионе нарушено транспортное сообщение. В зависимости от ситуации организованы объездные пути, лодочные переправы или движение техники высокой проходимости.

  • через реку Ранова вблизи населенного пункта Шелемишево, Скопинского муниципального округа Рязанской области. Имеется объездной путь, расстояние объезда 18 км.;
  • через реку Пара, возле населенного пункта Дмитриевка и населенного пункта Ширино, Сапожковского муниципального округа. Транспортное сообщение нарушено. Организована лодочная переправа;
  • через реку Пара, подворье Скит Свято-Данилова монастыря Сапожковского муниципального округа. Мост перекрыт. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;
  • через реку Пара, соединяющий сёла Береговое и Летники Путятинского муниципального округа. Мост закрыт. Имеется объездной путь;
  • через реку Истья у населённый пункт Острая Лука, Ерофеевская Слобода, Спасского муниципального округа. Мост перекрыт. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;
  • через реку Мостья, села Пустотино Кораблинского округа. Транспортное сообщение приостановлено. Организована лодочная переправа;
  • через реку Ранова в селе Кипчаково Кораблинского округа. Имеется объездной путь;
  • через реку Хупта, возле деревни Норовка Александро-Невского муниципального округа. Имеется объездной путь;
  • через реку Пара, соединяющий село Песочня и деревню Черняевка Путятинского муниципального округа. Транспортное сообщение нарушено. Организована лодочная переправа;
  • через реку Проня возле населённого пункта Бутырки, посёлка Кипенский Старожиловского муниципального округа. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;
  • через реку Истья вблизи улицы Дятьковская в населённом пункте Огородниково Спасского муниципального округа. Объездной путь отсутствует. Имеется пешеходное сообщение;
  • через реку Вожа у деревни Валищево Рыбновского муниципального округа. Объездной путь отсутствует. Имеется пешеходное сообщение;
  • через реку Хупта в городе Ряжск. Движение закрыто, имеется объездной маршрут;
  • через реку Тырница к населённому пункту Терехово Шиловского района. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;
  • через реку Пара возле деревни Красная Яблонька Сапожковского муниципального округа. Движение осуществляется на технике высокой проходимости;
  • через реку Проня у деревни Быково Кораблинского муниципального округа. Имеется объездной путь;
  • через реку Проня у деревни Шилово Кораблинского муниципального округа. Имеется объездной путь;
  • низководный мост через реку Проня по улицам Победа и Карла Маркса в населённом пункте города Михайлов. Мост перекрыт. Имеется пешеходное сообщение;
  • низководный мост через реку Ока у населённого пункта Дудкино Рязанского района. Мост не перекрыт. Имеется объездной путь.

Также 5 участков затоплено, 1 из которых размыт:

  • Шумашь — Заокское, Коростово. Отрезанных населенных пунктов нет. В настоящее время объездной путь также затоплен. Движение осуществляется на технике высокой проходимости;
  • к населённому пункту Сенин-Пчельник Ермишинского муниципального округа. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;
  • через реку Пёт возле населённого пункта Станище Пителенского муниципального округа. Транспортное сообщение нарушено. Организована лодочная переправа;
  • через реку Проня в близи населённого пункта Серебрянь Михайловского муниципального округа. Имеется подвесной пешеходный мост.
  • в Касимовском муниципальном округе к населённым пунктам Колубердеево и Ташенка. Транспортное сообщение нарушено. Имеется объездной путь, организована лодочная переправа.

Подтопление жилых домов

Подъём воды привёл к подтоплению приусадебных участков:

  • Посёлок Ермишь: затоплено 62 участка (р. Ермишь).
  • Посёлок Борки: подтоплено 88 участков.

Всего в области под водой оказались 150 приусадебных участков.

Меры безопасности

Обстановка находится на постоянном контроле властей. Жизнеобеспечение населения не нарушено. В отрезанных населённых пунктах организовано дежурство пожарных расчётов для оказания помощи жителям в случае необходимости.

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Экономика и бизнес

Пенсионеры могут получать намного больше: полный гид по льготам, о которых молчат чиновники

Многие пенсионеры даже не догадываются обо всех мерах поддержки, на которые имеют право. Одни льготы назначаются автоматически, а за другими нужно обращаться самостоятельно.
Погода

Майское тепло отменяется: Рязанскую область ждут заморозки и вторая волна половодья

Период неустойчивой погоды пришёл на смену аномально тёплому концу марта в Центральной России. Поток майского тепла в Рязанской области сохраняется, но теперь он будет прерывистым и неравномерным из-за частых циклонов.
Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Новости России

В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер...

Общество

Telegram начал помечать аккаунты неофициальных клиентов

Мессенджер Telegram ввёл новую функцию: теперь пользователи, которые заходят в сервис через неофициальные программы-клиенты, получают специальную маркировку. Рядом с их именем появляется уведомление о том, что человек «использует неофициальный клиент Telegram».
Общество

Рязанцы пожаловались губернатору на состояние исторического центра города

Жители Рязани обратились к губернатору Павлу Малкову с просьбой обратить внимание на состояние исторического центра города. В своём обращении в комментариях к его публикациям они отмечают, что регион активно проводит мероприятия и привлекает туристов, однако внешний вид улиц вызывает разочарование.
Общество

Митрополит Никодим объяснил, почему некоторые люди отвергают веру

В воскресенье, 5 апреля 2026 года, православные верующие Рязани праздновали Вход Господень в Иерусалим — один из двунадесятых праздников, который отмечается за неделю до Пасхи. Этот день открывает Страстную седмицу, завершающуюся светлым Христовым Воскресением.
Общество

Рязанцев призвали не посещать Лесопарк из-за половодья

Рязанцев призвали не посещать Лесопарк во время половодья. Из-за подъёма уровня воды в реке Оке и озере Орешек территория лесопарка оказалась в зоне подтопления.
Общество

В Рязани начали строить новый жилой комплекс на Черновицкой

Группа компаний «Единство» объявила о старте строительства многоквартирного жилого дома на улице Черновицкой в Рязани.
Экология, природа, животные

В Рязанском лесопарке бобра сняли на видео во время водных процедур

На кадрах видно, как животное аккуратно моет мордочку и явно радуется возможности искупаться. Бобры известны своей любовью к воде, но такие моменты редко удаётся запечатлеть в естественной среде.

