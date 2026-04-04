Половодье в Рязанской области: 19 мостов затоплено, 150 приусадебных участков под водой

По состоянию на 14:00 4 апреля 2026 года на территории Рязанской области из-за подъёма уровня воды затоплено 19 низководных мостов и 5 участков автодорог в 8 муниципальных округах. В ряде населённых пунктов размыты дороги и подтоплены жилые дома.

Затопленные мосты и переправы

В регионе нарушено транспортное сообщение. В зависимости от ситуации организованы объездные пути, лодочные переправы или движение техники высокой проходимости.

через реку Ранова вблизи населенного пункта Шелемишево, Скопинского муниципального округа Рязанской области. Имеется объездной путь, расстояние объезда 18 км.;

через реку Пара, возле населенного пункта Дмитриевка и населенного пункта Ширино, Сапожковского муниципального округа. Транспортное сообщение нарушено. Организована лодочная переправа;

через реку Пара, подворье Скит Свято-Данилова монастыря Сапожковского муниципального округа. Мост перекрыт. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;

через реку Пара, соединяющий сёла Береговое и Летники Путятинского муниципального округа. Мост закрыт. Имеется объездной путь;

через реку Истья у населённый пункт Острая Лука, Ерофеевская Слобода, Спасского муниципального округа. Мост перекрыт. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;

через реку Мостья, села Пустотино Кораблинского округа. Транспортное сообщение приостановлено. Организована лодочная переправа;

через реку Ранова в селе Кипчаково Кораблинского округа. Имеется объездной путь;

через реку Хупта, возле деревни Норовка Александро-Невского муниципального округа. Имеется объездной путь;

через реку Пара, соединяющий село Песочня и деревню Черняевка Путятинского муниципального округа. Транспортное сообщение нарушено. Организована лодочная переправа;

через реку Проня возле населённого пункта Бутырки, посёлка Кипенский Старожиловского муниципального округа. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;

через реку Истья вблизи улицы Дятьковская в населённом пункте Огородниково Спасского муниципального округа. Объездной путь отсутствует. Имеется пешеходное сообщение;

через реку Вожа у деревни Валищево Рыбновского муниципального округа. Объездной путь отсутствует. Имеется пешеходное сообщение;

через реку Хупта в городе Ряжск. Движение закрыто, имеется объездной маршрут;

через реку Тырница к населённому пункту Терехово Шиловского района. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;

через реку Пара возле деревни Красная Яблонька Сапожковского муниципального округа. Движение осуществляется на технике высокой проходимости;

через реку Проня у деревни Быково Кораблинского муниципального округа. Имеется объездной путь;

через реку Проня у деревни Шилово Кораблинского муниципального округа. Имеется объездной путь;

низководный мост через реку Проня по улицам Победа и Карла Маркса в населённом пункте города Михайлов. Мост перекрыт. Имеется пешеходное сообщение;

низководный мост через реку Ока у населённого пункта Дудкино Рязанского района. Мост не перекрыт. Имеется объездной путь.

Также 5 участков затоплено, 1 из которых размыт:

Шумашь — Заокское, Коростово. Отрезанных населенных пунктов нет. В настоящее время объездной путь также затоплен . Движение осуществляется на технике высокой проходимости;

к населённому пункту Сенин-Пчельник Ермишинского муниципального округа. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;

через реку Пёт возле населённого пункта Станище Пителенского муниципального округа. Транспортное сообщение нарушено. Организована лодочная переправа;

через реку Проня в близи населённого пункта Серебрянь Михайловского муниципального округа. Имеется подвесной пешеходный мост.

в Касимовском муниципальном округе к населённым пунктам Колубердеево и Ташенка. Транспортное сообщение нарушено. Имеется объездной путь, организована лодочная переправа.

Подтопление жилых домов

Подъём воды привёл к подтоплению приусадебных участков:

Посёлок Ермишь: затоплено 62 участка (р. Ермишь).

затоплено (р. Ермишь). Посёлок Борки: подтоплено 88 участков.

Всего в области под водой оказались 150 приусадебных участков.

Меры безопасности

Обстановка находится на постоянном контроле властей. Жизнеобеспечение населения не нарушено. В отрезанных населённых пунктах организовано дежурство пожарных расчётов для оказания помощи жителям в случае необходимости.