Половодье в Рязанской области: 19 мостов затоплено, 150 приусадебных участков под водой

По состоянию на 14:00 4 апреля 2026 года на территории Рязанской области из-за подъёма уровня воды затоплено 19 низководных мостов и 5 участков автодорог в 8 муниципальных округах. В ряде населённых пунктов размыты дороги и подтоплены жилые дома.
Затопленные мосты и переправы
В регионе нарушено транспортное сообщение. В зависимости от ситуации организованы объездные пути, лодочные переправы или движение техники высокой проходимости.
- через реку Ранова вблизи населенного пункта Шелемишево, Скопинского муниципального округа Рязанской области. Имеется объездной путь, расстояние объезда 18 км.;
- через реку Пара, возле населенного пункта Дмитриевка и населенного пункта Ширино, Сапожковского муниципального округа. Транспортное сообщение нарушено. Организована лодочная переправа;
- через реку Пара, подворье Скит Свято-Данилова монастыря Сапожковского муниципального округа. Мост перекрыт. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;
- через реку Пара, соединяющий сёла Береговое и Летники Путятинского муниципального округа. Мост закрыт. Имеется объездной путь;
- через реку Истья у населённый пункт Острая Лука, Ерофеевская Слобода, Спасского муниципального округа. Мост перекрыт. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;
- через реку Мостья, села Пустотино Кораблинского округа. Транспортное сообщение приостановлено. Организована лодочная переправа;
- через реку Ранова в селе Кипчаково Кораблинского округа. Имеется объездной путь;
- через реку Хупта, возле деревни Норовка Александро-Невского муниципального округа. Имеется объездной путь;
- через реку Пара, соединяющий село Песочня и деревню Черняевка Путятинского муниципального округа. Транспортное сообщение нарушено. Организована лодочная переправа;
- через реку Проня возле населённого пункта Бутырки, посёлка Кипенский Старожиловского муниципального округа. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;
- через реку Истья вблизи улицы Дятьковская в населённом пункте Огородниково Спасского муниципального округа. Объездной путь отсутствует. Имеется пешеходное сообщение;
- через реку Вожа у деревни Валищево Рыбновского муниципального округа. Объездной путь отсутствует. Имеется пешеходное сообщение;
- через реку Хупта в городе Ряжск. Движение закрыто, имеется объездной маршрут;
- через реку Тырница к населённому пункту Терехово Шиловского района. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;
- через реку Пара возле деревни Красная Яблонька Сапожковского муниципального округа. Движение осуществляется на технике высокой проходимости;
- через реку Проня у деревни Быково Кораблинского муниципального округа. Имеется объездной путь;
- через реку Проня у деревни Шилово Кораблинского муниципального округа. Имеется объездной путь;
- низководный мост через реку Проня по улицам Победа и Карла Маркса в населённом пункте города Михайлов. Мост перекрыт. Имеется пешеходное сообщение;
- низководный мост через реку Ока у населённого пункта Дудкино Рязанского района. Мост не перекрыт. Имеется объездной путь.
Также 5 участков затоплено, 1 из которых размыт:
- Шумашь — Заокское, Коростово. Отрезанных населенных пунктов нет. В настоящее время объездной путь также затоплен. Движение осуществляется на технике высокой проходимости;
- к населённому пункту Сенин-Пчельник Ермишинского муниципального округа. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;
- через реку Пёт возле населённого пункта Станище Пителенского муниципального округа. Транспортное сообщение нарушено. Организована лодочная переправа;
- через реку Проня в близи населённого пункта Серебрянь Михайловского муниципального округа. Имеется подвесной пешеходный мост.
- в Касимовском муниципальном округе к населённым пунктам Колубердеево и Ташенка. Транспортное сообщение нарушено. Имеется объездной путь, организована лодочная переправа.
Подтопление жилых домов
Подъём воды привёл к подтоплению приусадебных участков:
- Посёлок Ермишь: затоплено 62 участка (р. Ермишь).
- Посёлок Борки: подтоплено 88 участков.
Всего в области под водой оказались 150 приусадебных участков.
Меры безопасности
Обстановка находится на постоянном контроле властей. Жизнеобеспечение населения не нарушено. В отрезанных населённых пунктах организовано дежурство пожарных расчётов для оказания помощи жителям в случае необходимости.