Фото со страницы Дениса Бокова ВКонтакте
Общество

90 лет на двоих: 4 апреля день рождения отмечают братья Боковы

Анастасия Мериакри
В субботу, 4 апреля, свой день рождения празднуют известные рязанцы, братья Дмитрий и Денис Боковы. Их судьбы неразрывно связаны с Рязанской областью, они — яркий пример того, как можно реализовать себя и достичь высоких успехов на родной земле. Сегодня Денису и Дмитрию исполнилось 45 лет.

Денис Боков: от молодёжной политики до федерального уровня

Денис Александрович Боков сегодня занимает пост первого заместителя председателя правительства Рязанской области. С 2008 по 2013 год он курировал вопросы молодёжной политики, а в 2013 был назначен заместителем министра молодёжной политики, физической культуры и спорта. В 2016 году Дениса Александровича назначили министром социальной защиты населения. Минсоцзащиты он возглавлял до 2020 года, после чего продолжил карьеру на федеральном уровне в корпорации ВЭБ.РФ.

В 2025 году Денис Боков снова начал работать в Рязанской область. На этот раз на высоком посту в правительстве региона. Курирует вопросы внутренней, территориальной, молодёжной, информационной политики региона.

Дмитрий Боков: вернулся в родной вуз в качестве ректора

Его брат, Дмитрий Александрович Боков, является ректором Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Дмитрий Александрович, собственно, как и Денис Александрович — выпускник этого вуза. Дмитрий — кандидат педагогических наук. До назначения на пост ректора он возглавлял Избирательную комиссию Рязанской области.

Дмитрий Боков имеет богатую научную и общественную биографию: работал в региональном Минобре заместителем министра, является автором научных статей по педагогике и истории и инициатором множества социальных проектов.

В социальных сетях Денис и Дмитрий Боковы поделились совместной фотографией, сопроводив её подписью: «90 на двоих! Всё только начинается)». Под постами рязанцы поздравляют братьев с днём рождения и желают им дальнейших успехов.

Редакция 7инфо присоединяется к многочисленным поздравлениям. Желаем крепкого здоровья и бодрости духа! Братья Боковы являются ярким примером того, как профессионализм и преданность своему делу позволяют достигать высоких результатов на благо родного края.

